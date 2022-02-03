Власти ЕАО связали снижение заболеваемости коронавирусом с активной вакцинацией населения

ТАСС, 3 февраля. Количество заболевших коронавирусом в Еврейской автономной области (ЕАО) снижается благодаря активной вакцинации населения. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель председателя регионального правительства Валерий Жуков.

В среду на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость ковидом растет в 83 регионах России, снижаются темпы распространения инфекции только в Амурской и Еврейской автономной областях. В ЕАО заболеваемость снизилась на 8%.

"В регионе фиксируется небольшое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это результат работы каждого специалиста в системе здравоохранения, а также итог активной вакцинальной кампании, которая по поручению губернатора Еврейской автономной области Ростислава Эрнстовича Гольдштейна проводилась в регионе с весны 2021 года. На территории области действуют 43 пункта вакцинации. <…> На 2 февраля исполнение плана вакцинации составляет 92% с учетом переболевших и имеющих иммунитет граждан", - сообщил Жуков.

Он обозначил, что после открытия государственной ПЦР-лаборатории удалось кратно нарастить число тестов, которые ежедневно выполняются для пациентов с симптомами ОРВИ. В области началось массовое экспресс-тестирование педагогов и сотрудников школ.

"Однако мы понимаем, что процесс распространения инфекции развивается волнообразно. Очередной подъем заболеваемости ожидается в связи с новым омикрон-штаммом, первые случаи уже выявлены в Смидовичском районе автономии. Все службы находятся в состоянии повышенной готовности. В частности, увеличен коечный фонд в коронавирусных госпиталях", - добавил Жуков.

С начала пандемии в регионе выявлено 12 306 случаев заражения коронавирусом, 35 человек заболели за сутки. Выздоровели 11 326 граждан, умерли 678 пациентов. Коечный фонд для больных COVID-19 составляет 310 коек, из которых в настоящее время занято 97 (31,3%). Приступили к вакцинации 65 143 человек, закончили вакцинацию 60 742 человек.