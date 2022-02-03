В Хабаровском крае около 600 фермеров получат господдержку на содержание сельхозживотных

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят субсидии порядка 600 фермерам, которые держат сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Около 600 личных подсобных хозяйств получат поддержку из краевого бюджета в этом году. Мы распределили субсидии на поддержку селянам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья сельскохозяйственных животных в 12 районах", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что на одну корову предусмотрено 6 тыс. рублей, на козу - 2 тыс. рублей. Деньги могут быть потрачены на приобретение кормов. Общая сумма поддержки составила 4,8 млн рублей. В прошлом году среди 560 личных подсобных хозяйств было распределено 4,3 млн рублей, уточняется на сайте регионального правительства.

В Хабаровском крае насчитывается 70 сельскохозяйственных предприятий, свыше 470 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 84,5 тыс. личных подсобных хозяйств, 47 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В регионе совершенствуют меры поддержки для аграриев. Так, в конце 2020 года была возобновлена субсидия на приобретение технологического оборудования для тепличных комплексов, в два раза была увеличена ставка субсидии на молоко. Фермерам предоставляются гранты по программе "Агростартап", в 2021 году на это было выделено 37,5 млн рублей.