В ФРГ за сутки выявили максимальное число заражений коронавирусом

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 236 120, что стало самым высоким показателем за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 февраля, когда за сутки выявили 208 498 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 10 422 764 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 164 пациента. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 118 334. Выздоровели 7 869 200 человек.

Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг максимально высокого значения - 1 283,2. В среду он составлял 1 227,5, на прошлой неделе - 1017,4, а месяц назад - 232,4. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 4,77.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Власти ФРГ стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер Германии Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.