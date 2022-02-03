Более 2,5 тыс. пар поженятся в Москве в красивые даты февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. пар в Москве зарегистрируют брак в красивые даты февраля. Всего во втором месяце 2022 года планируют пожениться более 6,7 тыс. пар, рассказали ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"В самую популярную дату 2022 года - 22 февраля - заключат брак более 1,5 тыс. молодоженов. Всего на красивые даты февраля с разнообразным сочетанием двоек подали заявления более 2,5 тыс. пар - это более 40% от общего количества заявлений на этот месяц. На февраль подано уже более 6,7 тыс. заявлений о заключении брака. В этом месяце насчитывают четыре красивые даты: 2 февраля 2022 года поженились около 450 пар, 12 февраля 2022 года планируют заключить брак более 500 пар, даже на понедельник, 20 февраля 2022 года, подано более 250 заявлений", - отметили в пресс-службе.

Февраль 2022 года может побить февральский рекорд 2020 года по количеству зарегистрированных браков: тогда поженились более 6,2 тыс. молодоженов, что было рекордом за последние пять лет. Самая популярная дата февраля - 22.02.2022 - является палиндромом и одинаково читается слева направо и наоборот. Следующая такая дата приходится только на следующее тысячелетие: 30.03.3003.

Церемонии бракосочетания в красивую дату будут проходить в том числе на выездных локациях в бутик-отеле "Богородское", доме торжеств "Сафиса", особняке Спиридонова, парке-отеле "Даниловский", усадьбе Васильчиковых, усадьбе Муравьевых-Апостолов и на площадке The Great Hall Yakimanka.

Ранее ЗАГС Москвы продлил до 21:00 часы работы на 22 февраля Дворцов бракосочетания №1, №3 и №4, а также Шипиловского, Кутузовского и Вернадского отделов, благодаря чему еще более 100 пар смогли подать заявление о заключении брака в эту дату.