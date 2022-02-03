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Пандемия COVID-19

В Барнауле каникулы для первоклассников начнутся раньше из-за ухудшения эпидситуации

В 21 учебном заведении дети уйдут на каникулы с 7 по 13 февраля, еще в 63 школах - с 14 по 20 число

БАРНАУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Дополнительные каникулы в школах Барнаула из-за высокого уровня заболеваемости первоклассников начнутся раньше - с 7 февраля. Это необходимо для разобщения детских коллективов, сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

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"В связи с высоким процентом заболеваемости среди первоклассников Барнаула и необходимостью разобщения детских коллективов дети уйдут на дополнительные каникулы раньше, чем в 2021 году. В 21 образовательной организации каникулы для первоклассников начнутся с 7 и продлятся до 13 февраля. В 63 школах дополнительные каникулы состоятся с 14 по 20 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период в кабинетах будет проведена дезинфекция и влажная уборка. Всего в 84 школах Барнаула обучается более 10 тыс. первоклассников.

По данным регионального министерства образования и науки, из более 2 тыс. школ, детсадов и средних профорганизаций из-за COVID-19 полностью закрыты пять школ и по одному учреждению профессионального и дошкольного образования. Частично на карантине 219 школ и 62 группы в детских садах. Из-за ОРВИ полностью закрыты 25 школ, шесть дошкольных организаций, частично на карантине 243 школы и 323 группы в детских садах

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 136 96 человек. Полностью вакцинированы 1 131 209 человек. В регионе развернуто 2 955 коек для пациентов с COVID-19.

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РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
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