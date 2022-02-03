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Пандемия COVID-19

В Алтайском крае почти на 40% увеличили охват населения тестированием на коронавирус

По информации властей региона, в данный момент он составляет 546 на 100 тыс. человек

БАРНАУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Охват тестированием на коронавирус наращивают в Алтайском крае на фоне роста заболеваемости: он составляет 546 на 100 тыс. населения, что значительно выше нормативного, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев. По сравнению с прошлой неделей охват тестированием в регионе вырос на 40%.

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Накануне на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Алтайский край единственным регионом в стране, где охват тестированием остается ниже нормативного. По ее словам, в крае на минувшей неделе зарегистрирован показатель 267,4 на 100 тыс. населения. Между тем в Алтайском крае не подтвердили данную информацию.

"В течение предыдущей недели охват тестированием на ковид в Алтайском крае постоянно увеличивался. 24 января он составлял 326 на 100 тыс. населения. 30 января охват тестированием составлял 479. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января - 395. Охват тестированием на 2 февраля - 546 на 100 тыс. населения", - сказал Негреев, опровергнув данные Поповой.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщал, что в регионе нарастили охват тестированием на коронавирус и стали делать вдвое больше исследований.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 136 96 человек. Полностью вакцинированы 1 131 209 человек. В регионе развернуто 2 955 коек для пациентов с COVID-19.

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РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19
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