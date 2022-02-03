В Москве планируют благоустроить территории возле четырех ТПУ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Территории около транспортно-пересадочных узлов "Савеловская", "Северяни - Ростокино", "Окружная" и "Рижская" в Москве планируют благоустроить в Москве в 2022 году. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территории возле четырех столичных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в 2022 году. <...> В рамках проектов приведем в порядок тротуары и обновим асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов организуем парковки с удобными заездами и выездами, парковочные карманы. Воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим ливневую канализацию и установим дополнительные дождевые решетки", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что работы пройдут около ТПУ "Савеловская", "Северянин - Ростокино" (СВАО), "Окружная" (на границе САО и СВАО) и "Рижская" (на границе ЦАО и СВАО). Для безопасности пешеходов установят около 500 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Возле наземных переходов установят около 80 опор контрастного освещения, чтобы зебра и пешеходы на ней были заметнее для водителей. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановки с беспроводной связью и зарядными слотами.

По словам заммэра, важная составляющая всех столичных проектов благоустройства - озеленение. В ходе работ возле ТПУ высадят более 100 деревьев и 800 кустарников, площадь газона составит почти 56 тыс. кв. м. Появятся и удобные лавочки различных модификаций.

"Кроме того, сделают удобные пешеходные маршруты от жилых домов к метро, обновят существующие и обустроят новые комфортные общественные пространства. В районе ТПУ "Савеловская" на Складочной улице благоустроят сквер, а около ТПУ "Северяни - Ростокино" оборудуют новые и отремонтируют уже существующие спортивные и детские площадки", - добавляется в материале.