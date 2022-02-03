В Приморье запустят воздушный шар в честь 150-летия романа "Вокруг света за 80 дней"

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Акция в честь 150-летия романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" пройдет под Уссурийском в Приморье 8 февраля - в день рождения писателя. Как рассказал ТАСС один из организаторов, историк и руководитель проекта "Postventure&Почтовое приключение" Валерий Сушков, на несколько часов в небо поднимется воздушный шар.

"Мы планируем 8 февраля запустить в небо аэростат, и пока прогноз погоды нам благоприятствует", - рассказал Сушков.

В гандоле воздушного шара будет несколько пассажиров, а также старинный самовар, который раньше стоял на космодроме Восточном.

"В честь 150-летия романа "Вокруг света за 80 дней" этот самовар мы потом отправим в качестве подарка правнуку писателя - Жану Верну, который является сегодня президентом организации почитателей писательского таланта его деда - жюльверниристов Франции. Он уже ждет посылку", - рассказал Сушков.

По его словам, также на воздушном шаре в воздух поднимется специальная филателистическая серия с небольшим тиражом (открытки, конверты и непочтовые марки - виньетки), посвященная роману Жюля Верна. "Тем же вечером они будут торжественно погашены", - отметил собеседник агентства.

В новость внесена правка (08:56 мск) - передается с уточнением места акции, верно - в Приморье.