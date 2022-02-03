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Пандемия COVID-19

В Удмуртии число заразившихся коронавирусом за пандемию составило почти 94 тыс.

За сутки в регионе выявили 1 451 нового больного COVID-19

ТАСС, 3 февраля. Коронавирусом в Удмуртии за сутки заразился 1 451 человек - очередной максимум с начала пандемии. Общее число заболевших превысило 93 тыс., следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в четверг.

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"Всего на 3 февраля в Удмуртии зарегистрировано 93 766 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки проведено 14 939 тестов на коронавирус, выявлен 1 451 новый случай", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 78,4 тыс. человек, из них 640 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 21,9 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в понедельник. 941 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, 140 - в тяжелом. За сутки зарегистрировано три летальных случая. Всего от COVID-19 умерли в республике 3,5 тыс. человек.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 686,8 тыс. человек, двумя - 537,4 тыс. Еще 117,7 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 64%.

В республике действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за высокого уровня госпитализации в 1,5 раза был увеличен коечный фонд для больных коронавирусом, до 1,6 тыс. коек., свободно около 22%.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
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