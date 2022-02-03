В Казани нашли полуторагодовалого ребенка, пропавшего в Удмуртии

ТАСС, 3 февраля. Пропавшего в Удмуртии полуторагодовалого ребенка обнаружили в Казани, подозреваемый в его похищении задержан. Об этом в четверг сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

"В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий мужчина, с которым ребенок перед похищением был на прогулке, задержан в Казани. Он находился в арендованной квартире. Признаков совершения противоправных действий в отношении малыша не выявлено. Подозреваемый пояснил, что считает себя биологическим отцом ребенка и намеревался воспитывать его самостоятельно", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка. По предварительным данным, днем 2 февраля подозреваемый вышел с ним на прогулку из квартиры в Ижевске и не вернулся.