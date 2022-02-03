В Москве стартовал пилотный проект по цифровизации процесса патронажа новорожденных

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект, в рамках которого патронажные сестры посещают новорожденных на дому со специальными планшетами с подключением к ЕМИАС, стартовал в Москве, планируется оснастить такими планшетами всех патронажных медсестер города. Об этом сообщила журналистам заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она сказала, что в марте прошлого года в городе приступили к автоматизации процесса патронажа новорожденных. Теперь журнал патронажных посещений со всеми результатами осмотров ведется в ЕМИАС в электронном виде. Графики посещений патронажными сестрами младенцев формируются в автоматическом режиме, а предзаполненные формы протоколов осмотра новорожденных помогают значительно экономить время медсестер при их заполнении.

"Сейчас мы начинаем следующий этап цифровизации этого процесса. Теперь в рамках пилота медсестры двух детских поликлиник посещают и осматривают на дому маленьких пациентов со специальными планшетами и сразу на месте вносят данные в систему. В дальнейшем планируется расширить проект на весь город и обеспечить такими планшетами почти 2 тыс. патронажных медсестер. Это нововведение избавит от лишней бумажной волокиты, ускорит и упростит работу, а также поможет уделить еще больше времени осмотру малышей и консультированию родителей", - сказала Ракова.

До пилотного проекта патронажным сестрам приходилось распечатывать нужную форму протокола осмотра, заполнять при визите на дом и затем в поликлинике переносить результаты осмотра из бумажной формы в ЕМИАС. Внедрение цифровых планшетов, подключенных к системе, освобождает медсестер от этого - все данные они теперь заносят сразу в цифровом виде непосредственно в рамках осмотра. Педиатр может оперативно ознакомиться с созданным при осмотре протоколом и при необходимости связаться с родителями или дать рекомендации патронажной сестре.

Централизованный подход позволяет спланировать график посещений, не пропустить ни одного ребенка и не перепутать адрес или даты.

"Патронаж новорожденного на дому проводится в течение первого месяца жизни всех малышей. Во время посещения медики проверяют состояние здоровья ребенка, обучают родителей правильному кормлению, уходу за младенцем, отвечают на вопросы, которые возникают у родителей. Посещения педиатра и медсестры помогают вовремя выявить проблемы со здоровьем малыша, которые могут не заметить родители без опыта ухода за новорожденным. Информация по итогам осмотра будет сохранена в электронном виде, а значит в случае необходимости будет легко доступна даже спустя несколько лет", - добавила Ракова.