В Москве откроется выставка о победителях конкурса "Москва - добрый город"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка о победителях конкурса грантов "Москва - добрый город" откроется 5 февраля на Бульварном кольце в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Жители и гости Москвы смогут познакомиться с победителями конкурса грантов "Москва - добрый город" на фотовыставке, которая открывается 5 февраля на Бульварном кольце. Выставка приурочена к 27 февраля - Всемирному дню некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, фото, иллюстрирующие работу некоммерческих организаций и благотворительных фондов, можно будет увидеть на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах, а также в Екатерининском парке.

"Мы надеемся, что сотни тысяч человек смогут увидеть, оценить и вдохновиться работой организаций, которые совершают тысячи добрых дел и помогают людям в трудной жизненной ситуации. Все эти НКО - наши надежные партнеры. Некоторые из них побеждают в конкурсе уже три года подряд, но мы всегда рады новым организациям, их интересным и полезным проектам, ведь каждый проект - это конкретная помощь людям", - сказала она.

Конкурс "Москва - добрый город" департамент труда и социальной защиты населения проводит с 2019 года, распределяя между его победителями ежегодно 400 млн рублей. Всего за три года проведения конкурса поддержку получили почти 380 организаций. Их проекты охватывают все сферы социальной жизни города, например, помощь людям с инвалидностью, приемным и многодетным семьям, бездомным и другим людям, исключенным из социума, а также направлены на развитие системного волонтерства и сферы благотворительности, социальную поддержку людей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На выставке будут представлены фотографии подопечных детского хосписа "Дом с маяком", фонда помощи хосписам "Вера", центра лечебной педагогики "Особое детство", благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", добровольческого движения "Даниловцы" и многих других. Можно будет увидеть и участников социального маркетплейса "Москва - добрый город" - магазинов некоммерческих организаций и благотворительных фондов, где подопечные своими руками делают сувениры из дерева, войлока и бумаги, керамическую посуду, мягкие игрушки и многое другое.