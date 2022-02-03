В Москве каждый третий ипотечный кредит выдали семьям с одним ребенком

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Программа "Семейная ипотека" стала доступна для пар с одним ребенком в июле 2021 года, за это время каждый третий ипотечный кредит был выдан таким семьям. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Общий объем кредитования по программе "Семейная ипотека" в 2021 году достиг 65,4 млрд рублей, а площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тыс. кв. м. <...> Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе "Семейная ипотека". С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тыс. кредитов - 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тыс. кредитов - 44% от их количества, а на семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов - 1,8 тыс.", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тыс. семей. Семей с одним ребенком в Москве по статистике практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их высокий интерес к программе закономерен. Во втором полугодии 2021 года на семьи с первенцами пришлось 58% от числа выданных за этот период кредитов, в то время как на семьи с двумя и тремя детьми - 25% и 14% соответственно.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы, на Москву приходится почти 22% от объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. За четыре года действия программы "Семейная ипотека" льготные кредиты получили более 24,6 тыс. московских семей: 3,2 тыс. семей с одним ребенком, 14,8 тыс. семей с двумя детьми, 5,5 тыс. семей с тремя и более детьми, свыше 1,1 тыс. семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Общий объем кредитования составил 151,7 млрд рублей, на них было приобретено 1,5 млн кв. м жилья общей стоимостью 257 млрд рублей.

"Средневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году составляла 4,76% - на 0,01% меньше, чем в среднем по России", - уточнил он.

В рамках программы "Семейная ипотека" семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в остальных регионах - 6 млн рублей. С 1 апреля 2021 года программу распространили на индивидуальное жилищное строительство, а с 1 июля 2021 года - на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребенок. В августе 2021 года программа была продлена до 31 декабря 2023 года.