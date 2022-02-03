Губернатор Приангарья во второй раз заразился коронавирусом

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который перенес коронавирус в 2020 году, во второй раз заразился и в четверг ушел на самоизоляцию. Об этом глава региона сообщил ТАСС.

"Омикрон", к сожалению, распространяется очень быстро и ставит ежедневные рекорды по случаям заражения. Не обошел вирус и меня. С сегодняшнего дня нахожусь на самоизоляции. К счастью, в этот раз болезнь проходит достаточно легко, без температуры и других симптомов", - сказал Кобзев.

Первый раз глава Приангарья болел осенью 2020 года. Тогда он был госпитализирован.

В четверг в Иркутской области зарегистрировали новый суточный максимум по приросту заразившихся - 2 311 человек. В предыдущую волну в ноябре 2021 года максимальный ежесуточный прирост составлял около 600 человек. В оперштабе ТАСС уточнили, что заболевшие сейчас в основном переносят инфекцию в легкой форме. В больницах находятся 3 368 человек. Ковидных коек развернуто почти 3,7 тыс.

Всего за время пандемии в Иркутской области зарегистрировали 176 137 случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели 155 055 пациентов, умерли 7 652.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Также введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. С 23 октября временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.