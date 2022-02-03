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В Буйнакске полностью восстановили водоснабжение после аварии

Без воды ранее находились почти 20 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение Буйнакска, где с 31 января в результате аварии без воды оставались около 20 тыс. человек, полностью восстановлено. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее ремонтно-восстановительные работы обещали завершить ориентировочно 1 февраля к 18:00.

"Сегодня утром водоснабжение жителей Буйнакска после аварии на водопроводе полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для устранения аварии были привлечены две бригады из восьми человек и три единицы техники.

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