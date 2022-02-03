Петербургский вуз поможет 50 университетам включить стандарты WorldSkills в учебный план

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) будет работать с 50 университетами России по включению стандартов и компетенций WorldSkills в общую образовательную программу. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор Центра развития профессиональных компетенций ГУАП Ирина Анисимова.

"Университет FutureSkills - проект, разработанный с нуля в ГУАП. Он получил поддержку Министерства науки и высшего образования и при содействии Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Россия реализуется с 2021 года. Проект адресован к системной трансформации в высшей школе в аспекте включения стандартов WorldSkills в подготовку бакалавров. С нами вместе этот путь в 2021 году прошли четыре знаковых вуза страны - НИЯУ МИФИ, Севастопольский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет и Южный федеральный университет. В 2022 году запланирована работа с 50 вузами нашей страны", - сказала она.

По словам Анисимовой, ГУАП принимает активное участие в движении WorldSkills с 2017 года. За это время вуз смог накопить опыт и разработать методику по подготовке студентов, которая позволяет молодым специалистам решать инновационные задачи, находить нестандартные подходы, использовать в работе большое количество цифровых инструментов. Все то, что пригодится не только для победы в чемпионатах WorldSkills, но и успешной карьеры в будущем. Проект FutureSkills позволяет вузам внедрять методику ГУАП по подготовке к компетенциям чемпионата WorldSkills, как дополнительную дисциплину в основной учебный план.

"Кроме этого, на базе ГУАП и факультета дополнительного профессионального образования разработана уникальная программа для преподавателей вузов нашей страны и методика интеграции компетенций FutureSkills в основной образовательный процесс университетов. Мы готовы обучать, и обучали в 2021 году 140 преподавателей из 70 вузов нашей страны по этой программе", - добавила директор центра.

Как отметила Анисимова, сегодня образовательный процесс должен уметь подстраиваться под вызовы, которые диктуют экономика и общество. Ежегодно в рамках чемпионата WorldSkills экспертное сообщество вместе с индустриальными партнерами подготавливает практические задачи по различным профессиональным компетенциям, которые должны решить молодые специалисты в течение нескольких дней. Они демонстрируют, как быстро меняется рынок труда и запросы работодателей.

По словам директора центра, ГУАП в рамках проекта FutureSkills также развивает международное сотрудничество по обмену методикой образования, на сегодняшний день вуз взаимодействует с Белорусским государственным университетом, университетами Узбекистана, Казахстана, Индии и ЮАР. "Мы надеемся на расширение сотрудничества, и что методика включения компетенций FutureSkills в основной образовательный процесс бакалавриата станет центром обсуждения образовательных методик, которые сейчас разрабатываются в нашей стране. Они будут предложены мировому сообществу на европейском чемпионате EuroSkills 2023, который пройдет в Санкт-Петербурге в августе 2023 года", - рассказала Анисимова.

О движении WorldSkills

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки путем проведения чемпионатов как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.

FutureSkills - это одна из приоритетных инициатив движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), направленная на опережающую подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке.