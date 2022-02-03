Проценко: в Москве омикрон-штамм коронавируса выявляется почти в 85% случаев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты верифицируют почти в 85% новых случаев заражения коронавирусом новый штамм "омикрон". Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции "Комсомольская правда" .

"У нас есть возможность тестирования и определения "дельты" или "омикрона", но это высокочувствительные ПЦР-тесты на специальном оборудовании. <...> Мониторинг за последний месяц демонстрирует, что около 85% штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому, вероятность того, что если вы положительны, то скорее всего это будет именно он", - сказал Проценко.

Он отметил, что месяцы работы с омикрон-штаммом не позволяют делать каких-то резких выводов по поводу постковидного синдрома. По этому поводу специалисты смогут ответить спустя пару месяцев, так как информация только собирается и еще не проанализирована. В настоящий момент "очевидно, что при нетяжелой форме постковидный синдром отмечается реже, чем при дельте".

По словам главврача, "омикрон" протекает менее тяжело, система здравоохранения Москвы справляется с нагрузкой. В Коммунарке загруженность составляет 67%. В легких случаях серьезных вмешательств не требуется, многое сейчас можно сделать дистанционно - открыть и закрыть больничный лист, связаться с телемедициной.

"У нас нет других инструментов (борьбы с коронавирусом - прим. ТАСС). Тут вопрос в том, что использовать. Гламурная маска со стразами - не рабочая история. Правильная маска, которая меняется раз в три часа, или респиратор, который меняется раз в шесть часов, плюс социальная дистанция - это правильный путь", - добавил Проценко.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 402 668 случаев заражения, из них 23 784 за последние сутки. Выздоровел 1 981 801 человек, умерли 39 116. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 673 588 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.