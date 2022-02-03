Россияне смогут получить студенческую визу США в Казахстане, Армении и Сербии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Москве в связи с ограничением консульских операций рекомендовало россиянам, желающим получить студенческую или академическую визу, обращаться в дипломатические представительства Соединенных Штатов в Казахстане, Ереване и Белграде.

"В связи с тем, что консульские операции в Москве сильно ограничены, Государственный департамент США назначил несколько пунктов для обработки определенных заявлений на неиммиграционные визы от лиц, проживающих в России", - отмечается в сообщении на сайте американской дипмиссии.

Как указали в посольстве, заявители на получение студенческой визы (категории F и M), проживающие в России, заявители на программы академического обмена (студенты, профессора, научные сотрудники и специалисты категории J), а также участники финансируемых правительством США программ обмена могут подавать заявления в диппредставительствах государства в Казахстане, а также посольствах Соединенных Штатов в Белграде и Ереване.

При этом данная рекомендация, как отметили в посольстве, не запрещает заявителям из России обращаться по вопросу виз категорий F, M и J в консульские учреждения США по месту их пребывания. Заявителям рекомендуется проверять сайт каждого дипломатического представительства США для получения последней информации об оказываемых услугах.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая 2021 года уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.