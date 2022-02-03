"Социальный мониторинг" в Москве остается обязательным для заболевших ковидом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Регистрация в приложении "Социальный мониторинг" может идти дольше, но остается обязательной для заболевших ковидом и проходящих лечение в изоляции. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 12-УМ горожане с подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны на всем протяжении лечения использовать технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе сервис "Социальный мониторинг". Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение режима изоляции и защитить остальных горожан от заражения. При этом в связи с большим числом заболевших проверка данных, которые пользователи указывают при регистрации в сервисе "Социальный мониторинг", может занять больше времени", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что штрафы за нарушение режима самоизоляции в период проверки не выставляются, однако пользователям по-прежнему необходимо его соблюдать. "В период распространения штамма "омикрон" это особенно важно, поскольку по сравнению с предыдущими штаммами он является гораздо более заразным", - заключили в департаменте.

Ранее несколько корреспондентов ТАСС, заболев ковидом и проходя лечение дома, получили от лечащих врачей информацию, что установка приложения "Социальный мониторинг" при лечении в изоляции перестала быть обязательной. Кроме того, участники опроса в социальной сети, проведенного корреспондентом, подтвердили, что при изоляции во время болезни в московских квартирах не пользовались данным приложением. Однако в департаменте информационных технологий заверили ТАСС, что "информация об отмене обязательной установки приложения "Социальный мониторинг" не соответствует действительности".