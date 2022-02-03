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Пандемия COVID-19

В Швеции с 9 февраля отменят введенные из-за коронавируса ограничения

Как заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, "пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу"

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон.

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"Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу, - отметила она. - [Антиковидные] ограничения будут сняты с 9 февраля". Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации в Швеции.

Оно также обосновано тем, что меньше людей в стране серьезно заболевают, кроме того, эксперты в настоящее время знают больше о коронавирусе. "Показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади", - пояснила Андерссон.

Об отмене антиковидных ограничений уже также объявили соседние Дания, Норвегия и Финляндия. В Швеции 83,6% населения старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 49,4% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

Из-за распространения инфекции с 19 января число участников публичных мероприятий было ограничено пятью сотнями, все они должны предъявлять сертификаты о вакцинации. Для частных собраний лимит был определен в 20 человек. Уже с декабря предприятия общепита закрывались не позднее 23:00 по местному времени, обслуживание осуществлялось только за столами, расстояние между которыми должно быть более одного метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования было обязательно бронирование мест.

Теги
ШвецияДанияФинляндияНорвегияПандемия COVID-19Андерссон, Магдалена
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