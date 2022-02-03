В Москве началась церемония прощания с Виктором Мережко

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Виктором Мережко, который умер в воскресенье в возрасте 84 лет, началось в Центральном доме кинематографистов, передает в четверг корреспондент ТАСС.

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Траурная церемония проходит в открытом формате: коллеги, поклонники и близкие несут в Дом кино цветы.

Среди тех, кто первым пришел проститься с кинематографистом, - глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Позднее Мережко похоронят на Троекуровском кладбище.