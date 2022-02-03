В Калининграде считают, что отмена QR-кодов для общепита и ТЦ не скажется на турпотоке

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Решение об отмене обязательного предъявления QR-кодов о ковид-вакцинации для посещения торговых центров и общепита в Калининградской области с 1 февраля положительно отразится на работе кафе, ресторанов и торговых точек, но не станет стимулом для резкого роста турпотока. Такое мнение высказал ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Мы не думаем, что отмена кодов сильно повлияет на туристический поток. В большей степени это коснется посещаемости ресторанов, в первую очередь калининградцами. Гости, которые приезжают к нам в качестве туристов, давно привыкли к QR-кодам, к тому же до 1 марта сохраняется требование об их предъявлении при заселении в гостиницы, поэтому сильного влияния на поток туристов в Калининград принятое решение не окажет", - сказал Ермак.

Регион ждет роста турпотока в 2022 году на уровне 7% к показателям 2021 года, когда в области побывали 1,925 млн. "У нас умеренно пессимистический прогноз - рост 7% по сравнению с 2021 годом. Мы думаем, что мы точно преодолеем цифру 2 млн посещений - на уровне 2,05 млн туристов за год", - сказал он.

Основной прирост турпотока ожидается за счет межсезонья - весенних и осенних месяцев. "Летом количество туристов будет примерно таким же, как в прошлом году. У нас пока не произошло серьезного изменения мощности номерного фонда гостиниц, за счет частных квартир может произойти какой-то рост, но сильно отличаться от прошлого лета ситуация не будет. Прошлое лето по количеству туристов было практически на пределе возможностей региона. Мы рассчитываем на рост посещений за счет межсезонья, за счет крыльев сезона - это май, сентябрь", - сказал министр.

Отмена обязательного предъявления QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы зависит от эпидситуации, отметил Ермак, обратив внимание на сложную обстановку в области. "Мы не отменяем QR-коды для гостиниц, потому что ситуация в регионе непростая и здесь нельзя ослаблять контроль, чтобы не допустить ее ухудшения. Если ситуация будет улучшаться, то гостиницы будут одними из первых на очереди по отмене кодов. Будем анализировать ситуацию", - сказал он.

Ранее российская ассоциация туроператоров АТОР, ссылаясь на оценки представителей турфирм, предположила, что отмена QR-кодов положительно скажется на туристической привлекательности региона.

Об отмене кодов и коллективном иммунитете

Пресс-служба областного правительства сообщила 31 января об отмене в регионе действовавшей системы QR-кодов о вакцинации для посещения общепита и торговых центров. Зампредседателя облправительства Илья Баринов пояснил, что решение принято с учетом роста коллективного иммунитета к ковиду, который достиг 75,4%.

По информации регионального оперштаба, на 2 февраля в область нарастающим итогом поступило 773 504 комплекта доз вакцины от коронавируса. Привиты 611 543 человека, полностью завершена иммунизация у 584 617, началась вакцинация детей в возрасте от 11 до 17 лет.