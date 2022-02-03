Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации международного "Мемориала"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ 28 февраля рассмотрит жалобу Международного историко-просветительское общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) на решение о ликвидации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Судом назначено рассмотрение апелляционной жалобы на решение о ликвидации организации в 10:00 мск 28 февраля", - сказала собеседница агентства.

Верховный суд РФ в декабре 2021 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу.

Генпрокуратура просила Верховный суд о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организацию неоднократно штрафовали суды в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон.