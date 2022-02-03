Свердловские власти в этом году направят почти 110 млн рублей на благоустройство сел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2022 году впервые запланировали выделение средств на благоустройство сел в рамках региональной программы по формированию современной городской среды, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг. Сумма составит в общей сложности 109,7 млн рублей.

Ранее о том, что села региона с 2022 года смогут участвовать в программе, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Стоимость проектов, которые можно реализовать при поддержке областного бюджета, составляет от 15 млн до 50 млн рублей и зависит от числа жителей населенного пункта.

"По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из областного бюджета выделены средства на благоустройство сельских территорий в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе Криулино Красноуфимского городского округа благодаря выделенным 24,8 млн рублей появится новая общественная территория. В поселок Уфимский Ачитского района также будут направлены 24,8 млн рублей на благоустройство центральной площади со сквером. Поселок городского типа Бисерть получит 18,8 млн рублей на благоустройство общественной территории по улице Революции. Остальные средства получат еще пять территорий - поселки Сосьва, Верхние Серьги и Висим, села Покровское и Первомайское. Общая сумма финансирования составит 109,7 млн рублей.

Всего с 2018 года по 2021 год в Свердловской области в рамках программы благоустроено 658 площадок, 393 из которых - дворы, остальное - общественные пространства, детские площадки, зоны для спорта, пешеходные дорожки, скверы и набережные.