В Пятигорске 2022 год хотят объявить Годом архитекторов братьев Бернардацци

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Пятигорска планируют объявить 2022 год Годом братьев Бернардацци, которые 200 лет назад начали создавать облик курорта. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"2022 год в Пятигорске могут объявить Годом братьев Бернардацци. В августе исполнится 200 лет с того момента, как эти архитекторы, уроженцы далекого швейцарского городка Лугано, начали создавать облик курортного города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уроженцы итальянской части Швейцарии, архитекторы Джованни (Иоанн) и Джузеппе (Иосиф) Бернардацци приехали в Россию в 1820 году и приняли участие в строительстве Исаакиевского собора и перестройке Аничкова дворца в Петербурге. В 1822 году они заключили контракт на проектирование и постройку зданий на курортах Кавказа. В 1828 году Иосиф Бернардацци разработал генеральный план Пятигорска, в документе были распланированы улицы и жилые кварталы. По проекту братьев построили бывшую Ресторацию (ныне Институт курортологии), Лермонтовские ванны, грот Дианы, парк Цветник, Академическую галерею, беседку Эолова арфа.

"Сегодня с Инной Павловой, кандидатом исторических наук и победителем конкурса на соискание Swiss Ambassador’s Award Russia-2020 (премия посла Швейцарии за сохранение культурного наследия, объединяющего Россию и Швейцарию), мы обсудили концепцию городских мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты. Кроме того, есть предложение объявить 2022 год в Пятигорске Годом братьев Бернардацци - в рамках проведения общероссийского Года культурного наследия народов страны", - сказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, чьи слова приводятся в сообщении.