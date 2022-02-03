Подрядчика, сорвавшего сроки возведения школы под Мурманском, оштрафовали на 99 млн рублей

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Подрядчик, который сорвал сроки строительства возводимой по нацпроекту "Образование" школы в Североморске в Мурманской области, оштрафован на 99 млн рублей, сообщили в четверг в региональной прокуратуре.

"Установлено, что в рамках исполнения мероприятий национального проекта "Развитие образования" в 2019 году заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная средняя школа на 1 200 мест в ЗАТО г. Североморск Мурманской области". К предусмотренному сроку 1 июля 2021 года строительство не было завершено, подрядчик не успел выполнить объем работ стоимостью 198 млн рублей", - сообщили в прокуратуре, отметив, что подрядчик оштрафован на 99 млн рублей.

Новый корпус лицея №1 в Североморске на 1 200 мест был закончен в ноябре 2021 года, это первая за 30 лет новая школа, которую построили в Мурманской области. Объект возведен в рамках региональной госпрограммы, нацпроекта "Образование" и проекта партии "Единая Россия" "Новая школа". Качество строительства инспектировал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Мурманскую область.