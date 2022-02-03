В Москве выявили 26 904 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 26 904 против 23 784 днем ранее, до 2 429 572, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 76 против 78 днем ранее, до 39 192 (1,61% от всех случаев заражения).

Количество случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 359, до 1 994 160.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 8 721 против 10 188 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в области выявили 791 298 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 3 675, до 637 594, число умерших - на 36, до 13 435.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 21 234 против 19 234 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе выявили 1 078 920 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 6 295, до 871 308. Число умерших возросло на 56, до 30 078.