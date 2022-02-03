На острове Бали приземлился первый за два года международный рейс

СИНГАПУР, 3 февраля. /ТАСС/. Остров Бали после двухлетнего перерыва в четверг принял первый международный рейс, который совершила местная компания Garuda Indonesia из токийского аэропорта Нарита. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Нгурах-Рай.

По данным администрации по туризму провинции Бали, на борту находятся лишь несколько иностранцев, получивших деловую визу, позволяющую в настоящее время прибыть в Индонезию. Вместе с тем с 4 февраля курорт будет открыт для всех иностранцев, сделавших обе дозы вакцины против коронавируса, вне зависимости от наличия виз.

При этом индонезийские власти по-прежнему сохраняют карантин для прибывающих из-за рубежа, хотя срок сократили до пяти суток. В частности, на Бали его можно будет провести в нескольких гостиницах или на борту круизных судов. Кроме Garuda Indonesia право на прямые международные перелеты получили местная Batik Air и сингапурская Singapore Airlines, которые с 16 февраля начинают совершать рейсы из Сингапура на Бали.

Власти Индонезии в середине октября прошлого года открыли курортный остров для туристов из ряда стран, однако уже в начале декабря вновь был введен запрет на прибытие иностранцев.

Остров Бали до пандемии коронавируса считался одним из главных туристических направлений в Юго-Восточной Азии, в 2019 году его посетили 6,2 млн человек. Как ожидается, в этом году в очном формате там пройдет саммит Группы двадцати.