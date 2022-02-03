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Пандемия COVID-19

Власти Свердловской области отменили ограничения на работу общепита

В регионе ранее хотели ввести запрет на работу кафе и ресторанов по ночам с 3 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области отменили введенные в связи с пандемией ограничения в заведениях общепита, согласно которым с 3 февраля должен был вступить в силу запрет на их работу по ночам.

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Ранее губернатор Евгений Куйвашев запретил с 27 января включительно работу заведений общепита в ночное время из-за распространения ковида в регионе, но позднее введение запрета отложили до 3 февраля.

"В соответствии с последними поправками в указ [об особом режиме в связи с пандемией COVID-19] общепит вернулся к штатному режиму работы", - сообщили ТАСС в оперштабе Свердловской области.

В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 232 283. Выздоровели 193 695 человек, умерли 10 017.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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