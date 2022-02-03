В Сочи восстановили работу канатной дороги

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу остановившейся накануне канатной дороги на горном курорте Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Красная поляна".

"На текущий момент работа канатной дороги восстановлена полностью. Лыжники и сноубордисты уже снова могут ею пользоваться. Причиной ошибки в программе стал сбой системы управления - рассогласование кнопок остановки, о чем система оперативно оповестила на пульт управления канатной дорогой. Сейчас ремонтные работы полностью завершены, было произведено тестирование системы во всех режимах", - сообщили в пресс-службе.

В данный момент всем гостям, которые накануне остались на канатной дороге в момент ее остановки, курорт предложил бесплатный ски-пасс. По нему лыжники и сноубордисты смогут весь день кататься на курорте бесплатно на всех открытых склонах.

"Сегодня на курорте доступны для катания 26 горнолыжных трасс, зона катания от 2 200 до 900 м над уровнем моря", - добавили в пресс-службе.

В среду вечером поступила информация, что в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900 - 1 300 м над уровнем моря, которой в зимний период пользуются только горнолыжники. Канатную дорогу временно остановили. Эвакуированным с канатной дороги лыжникам и сноубордистам медицинская помощь не потребовалась.