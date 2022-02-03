Количество жалоб на питание в школьных столовых Томской области сократилось вдвое

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Количество жалоб на качество питания в школах Томской области в 2021 году сократилось вдвое по сравнению с 2020 годом, сообщил ТАСС в четверг координатор регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) по работе со СМИ Владимир Погудин.

"Горячая линия по качеству питания в школах работает в ОНФ с 2020 года. Тогда жалоб на нее поступало вдвое больше. В 2021 году число обращений уменьшилось с 20 до 10, хотя количество учебных дней офлайн, не на дистанте, было больше", - отметил Погудин.

В 2021 году от жителей Томской области пришло несколько сигналов по школьному питанию. В частности, родители жаловались, что еда в школьных столовых холодная, невкусная, однообразная и пересоленная. В январе этого года нарушения выявили в 14 детсадах Северска. В частности, при приготовлении еды использовались просроченные продукты с истекшим сроком годности, без маркировки, а также продукция, подвергнутая повторной заморозке. Также были выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции. Они устранены.