Московский бал в Вене перенесли на осень 2022 года

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский бал в Вене перенесен с февраля на осень 2022 года по просьбе московских властей из-за сложной ситуации с пандемией. Об этом сообщили в четверг венские организаторы Московского бала.

"Как нам стало известно, город Москва просит из-за драматической эпидемиологической ситуации в России <...> перенести запланированное в виде гала-концерта мероприятие на осень 2022 [года], - говорится в распространенном сообщении организаторов. - Нам очень жаль, но мы все надеемся на улучшение ситуации не только в России, но и во всем мире".

Московский бал в Вене с платным входом для гостей был запланирован на 19 февраля в виде гала-концерта без танца.

В Вене ежегодно с ноября по март проходит бальный сезон, когда устраиваются более 400 балов. Представители разных профессий проводят балы. Например, организуются балы охотников, врачей, юристов и представителей других профессий. Главным событием бального сезона и центральным балом ежегодно считается Венский оперный бал, который в этом году был отменен из-за пандемии.