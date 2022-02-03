Более 13 км связывающей ЮФО и СКФО дороги отремонтируют на Ставрополье в 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 13 км дороги, связывающей Астрахань, Элисту и Ставропольский край, планируется капитально отремонтировать к ноябрю 2024 года. Стоимость работ составит предварительно 1,857 млрд рублей, говорится в материалах, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение работ объявило ФКУ Упрдор "Кавказ". "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь на участке км 455+000 - км 468+000, Ставропольский край. Начальная (максимальная) цена контракта 1,857 млрд рублей", - говорится в материалах.

Работы проведут на территории Ипатовского и Петровского районов Ставропольского края. Подрядчика определят 17 февраля, после чего дорожники приступят к реконструкции, а окончание всех работ по контракту запланировано на 25 октября 2024 года. При этом в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 5 км и более 8 км - в 2024 году. Согласно приведенным данным, на работы в текущем году будет выделено 98,57 млн рублей, в 2023 году - 690 млн рублей и 1,068 млрд рублей запланировано на 2024 год.

Автодорога P-216 - дорога федерального значения на территории России. Начинается в Астрахани, проходит через Элисту и заканчивается в Ставрополе.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится более 827 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края. Это трассы Р-217 "Кавказ", Обходы п. Иноземцево, г. Пятигорск, г. Буденновск и с. Татарка. Подъезды к городам Ставрополь, Железноводск и Черкесск, Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь, А-157 Минводы - Кисловодск, А-165 Лермонтов - Черкесск и А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды.