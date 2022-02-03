На Алтае примут меры по улучшению работы опеки после случая с насилием над детьми в семье

БАРНАУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять меры для улучшения работы органов опеки после резонансного случая с издевательствами в многодетной семье, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора с детским омбудсменом региона Ольгой Казанцевой. По данным властей, в органах опеки, в отношении которых после инцидента расследуется дело о халатности, низкие зарплаты и не хватает специалистов.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором ребенок стоит без одежды и босиком на морозе в селе Селезнево. Видеоролик получил широкий общественный резонанс, было возбуждено два уголовных дела. Мать трех детей и ее сожитель, уже осужденный за аналогичные преступления, арестованы. Власти края после резонансного случая намерены "принять принципиальные решения по усилению защиты прав несовершеннолетних".

"Я дам поручение органам власти, они проработают. Мы обговорили уровень заработной платы, который обеспечивается за счет финансирования из края переданных полномочий. Второе: минимальное количество ставок на один район. Даже если он небольшой, даже если небольшое количество детей, за которыми надо присматривать, тем не менее, согласен, что должен обеспечиваться принцип непрерывности. Органы опеки должны быть в постоянном действии, в постоянной работе. Надо сделать так, чтобы кто-то из специалистов всегда был на месте", - цитирует пресс-служба слова Томенко.

Отмечается, что в некоторых районах региона есть недостаток ставок специалистов, в двух десятках районов их зарплата составляет менее 18 тыс. рублей. Казанцева предложила губернатору ввести в 22 территориях края дополнительные ставки специалистов в комиссиях по делам несовершеннолетних.

По данным властей, сейчас состояние пострадавших от насилия детей удовлетворительное: двух из них поместят в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, самый младший ребенок, которому чуть больше года, переведен в медицинское учреждение Барнаула для лечения.

Ранее сообщалось, что следователи установили факты систематического истязания всех трех мальчиков в селе Селезнево. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать детей и сожитель ранее привлекались к административной и уголовной ответственности. Отчим этих детей уже получил два года колонии за избиение их бутылкой, совершенное в апреле 2021 года.