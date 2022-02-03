Бастрыкин ждет результаты проверки по информации о нарушениях в "Ленкоме"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по информации СМИ о возможных нарушениях при госзакупках в "Ленкоме Марка Захарова". Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве А. А. Стрижову доложить о результатах проверки и принятом решении по итогам рассмотрения обращения журналиста, касающегося возможных попыток неправомерного завладения имуществом", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилось заявление о фактах противоправных действиях в театре "Ленком Марка Захарова" при осуществлении государственных закупок. Тогда Бастрыкин поручил тщательно изучить доводы автора заявления.