Более 50 тыс. детей ушли на дистант и карантин в школах и детсадах Липецкой области

ТАСС, 3 февраля. Более 50 тыс. детей в Липецкой области находятся дистанционном обучении и карантине по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), в том числе по ковиду, сообщила ТАСС в четверг представитель пресс-службы управления образования региона. Сутками ранее пресс-служба сообщала о 40 тыс. детей.

"На 3 февраля закрыты на карантин по COVID-19 в Ельце лицей №5, школы №1, 8, 23, 24 и два детсада в поселке Соколье, а также "Сказка" в Елецком районе. На карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 44 образовательных организации в Липецке, Липецком, Добринском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Грязинском и других районах, три детсада. Для учащихся организовано дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Также полностью ушел на дистант лицей №1 в поселке Добринка, частично закрыты на карантин по ОРВИ 973 класса в 88 школах на 20 263 ученика и 26 групп в 14 детсадах на 550 детей. Уточняется, что на карантин по ковиду закрыты 25 классов на 457 детей в 12 школах.

Как рассказали ТАСС в администрации города Ельца, еще более 10 тыс. учеников 12 школ отправлены с 3 февраля на 10 дней на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ковидом, трем частным школам также рекомендовано перейти на удаленный режим.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 15 раз - с 90 до 1 293. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 94,9 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,3 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения некоторых заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. Сейчас в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около 40% свободны.