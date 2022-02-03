В России с середины 2022 года могут появиться новые климатические нормы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новые климатические нормы могут появиться в России с середины 2022 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в четверг.

"Ранее уже приходилось говорить о том, что с 2022 года весь мир перейдет на новые метеорологические нормы, поскольку существует дрейф климата. <...> Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета нормы - 1961-1990 годы и 1991-2020 годы - следующее 30-летие. <...> По всей видимости, это [переход] произойдет не позже середины нынешнего года", - рассказал он на онлайн-конференции в Москве.

Также он отметил, что если средняя годовая температура в Москве за предшествующий базовый период 1961-1990 годы составляла ровно пять градусов, то теперь норма "изменилась невероятно, очень сильно на 1,3 градуса". "Теперь вот средняя температура годовая составляет 6,3 градуса. Истекший 2021 год - средняя годовая температура составила плюс 6,5 градусов, то есть она была выше нормы и по старым, и по новым критериям", - добавил Вильфанд, согласившись с тем, что причиной тому стало глобальное потепление.

Кроме этого, Вильфанд рассказал, что глобальное потепление способствует сокращению периода использования зимней резины в Москве. Однако ожидать, что в ближайшие годы произойдет полный отказ от нее не стоит. "Нет, конечно, навсегда нет [не смогут москвичи отказаться от зимней резины для автомобилей]. Но время перехода температуры через 0 градусов сокращается, но по всем расчетам в Москве зима будет более мягкая", - отметил метеоролог.