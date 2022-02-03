На Урале устроят на новые места сотрудников сельхозпредприятия, объявлявших голодовку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Работников сельхозпредприятия в Свердловской области, которые объявили голодовку из-за невыплаты зарплат, устроят на новом предприятии. Задолженность по заработной плате будет погашена, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

В январе 2022 года СМИ сообщили о том, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 из Красноуфимского района Свердловской области объявили голодовку в связи с невыплатой зарплаты на сельхозпредприятии ООО "Лотас" и намерены обратиться в правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с голодовкой.

"Наше министерство держит данную ситуацию на контроле, не должны пострадать жители, работники предприятия. Достигнута договоренность, что все люди будут трудоустроены, задолженности по заработной плате быть не должно. Задолженность будет погашена, и сотрудники будут устроены на новом предприятии, то есть уровень безработицы в Красноуфимском районе по нашему направлению не увеличится", - сказал Бахтерев.

В местном управлении СК расследуется уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ст. 170.1 УК РФ ("Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг") в отношении бывшего директора предприятия, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.