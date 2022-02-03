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Весенняя погода придет в Москву с 7 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такая погода продержится долго
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Очень теплая и весенняя погода прогнозируется в Москве с 7 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"С понедельника опять начинается весенняя погода. <...> И это надолго, как минимум до середины следующей недели. До среды-четверга очень теплая погода", - рассказал он на онлайн-конференции в Москве.

По данным Гидрометцентра, уже в понедельник и вторник дневная температура будет в диапазоне 5 градусов мороза - 0 градусов, в среду минус 1 градус мороза - 4 градуса тепла.

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