Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с 14 января

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился до 1,3 - минимума с 14 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в среду, показатель превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением остается Москва, где он опустился до 0,95.

В Подмосковье индикатор составил 1,1, в Санкт-Петербурге - 1,19, в Свердловской области - 1,27, в Нижегородской - 1,29, в Воронежской - 1,37. В Пермском крае коэффициент равен 1,52, в Самарской области - 1,57, в Ростовской - 1,65, в Красноярском крае - 2,34.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.