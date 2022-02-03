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Пандемия COVID-19

Песков: Путин публично не надевает защитную маску, но его безопасность надежно обеспечена

Лица, которые вступают в контакт с президентом, тестируются на коронавирус неоднократно, сообщил его пресс-секретарь

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тот факт, что президент России Владимир Путин не носит защитную маску во время публичных мероприятий, не означает, что необходимые меры для обеспечения его безопасности не принимаются. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вокруг президента - это не секрет - принимаются соответствующие меры предосторожности (из-за распространения коронавируса - прим. ТАСС)", - констатировал представитель Кремля. Он уточнил, что "те лица, которые вступают в контакт с президентом, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине". "Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску", - объяснил Песков.

"Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности", - заверил пресс-секретарь главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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