В Москве за январь выявили более 5 тыс. нарушений перевозки детей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. раз водители в январе перевозили детей в Москве с нарушением установленных правил, за это время пострадали 29 детей-пассажиров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В январе зарегистрировано 26 ДТП, в которых пострадали 29 детей-пассажиров. Более 60% этих аварий произошли по вине водителей других транспортных средств, не перевозивших детей", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД подчеркнули, что со стороны тех, кто перевозит детей допускается халатное отношение к их безопасности. "В январе более 5 тыс. раз водители, перевозившие детей, подвергали опасности их жизни и здоровье, нарушая правила перевозки", - отметили в пресс-службе. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

В Госавтоинспекции призвали проявлять ответственность и сознательность до поездки - в обязательном порядке использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.