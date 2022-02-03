Вильфанд: жителям столичного региона не стоит рассчитывать на раннюю весну

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ранней весны в Москве и Подмосковье в этом году ожидать не стоит из-за большого количества снега, который будет препятствовать быстрому прогреву почвы. В настоящее время высота снежного покрова в регионе на 40% выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Средняя дата схода снежного покрова в Москве и Московской области - это конец первой декады апреля. Так вот, если снега выпадает больше, речь о плотности, то когда начинаются весенние процессы и адвекция теплых воздушных масс, они охлаждаются за счет турбулентного смешивания с подстилающей поверхностью. <…> Много факторов, этот один из них, который говорит, что ждать ранней весны не приходится, раз снега много", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в настоящее время высота снега в столичном регионе превышает норму примерно на 40%. "Так что весна ожидается около [привычного срока наступления] и чуть позже, чем обычно", - отметил он.