Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете олимпийского огня и пронес факел по Великой китайской стене. Этап эстафеты прошел на одном из самых посещаемых участков стены Бадалин к северу от Пекина.

"Я очень горд тем, что стал факелоносцем на двух Олимпийских играх", - цитирует актера газета "Чжунго Жибао". По его словам, эстафета огня символизирует передачу всему миру любви и гармонии. Джеки Чан отметил, что проведение ее этапа на Великой китайской стене должно привлечь внимание мира к китайской культуре.

В 2008 году Джеки Чан также участвовал в эстафете олимпийского огня на летних Играх в Пекине.

Эстафета олимпийского огня стартовала 2 февраля в китайской столице. Она пройдет по территории трех кластеров проведения соревнований - в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй - и завершится 4 февраля, в день церемонии открытия Олимпийских игр.