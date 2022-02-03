В России 7-14 февраля пройдет акция "Дарите книги с любовью"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Шестая общероссийская акция "Дарите книги с любовью" пройдет с 7 по 14 февраля, ее проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя"; акция приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля во многих странах. Как сообщили на пресс-конференции в ТАСС в четверг устроители, главная задача мероприятия - собрать книги для библиотек малых городов и сел, которые нуждаются в пополнении фондов.

"В этом году мы немного раньше проводим акцию, с 7 по 14 февраля, - сказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. - У нас будет в гостях детский писатель Андрей Усачев, замечательные мастер-классы с иллюстраторами, состоится показ фильма "Про Лелю и Миньку" и встреча с режиссером, будет целая программа Академии анимационного искусства имени Федора Хитрука. И Московский детский музыкальный театр "Экспромт" представит спектакль "Ежик и медвежонок". Это все будет на территории библиотеки, приходите".

Российские издательства принимают активное участие в акции: в 2022 году к ней подключились "Русское слово", "Сфера", "Вече", "Союз писателей". Как отметил управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, готовность подключиться уже выразили многие регионы РФ. "Мы в этом году отправили во все субъекты РФ письма с просьбой поддержать эту акцию и информационно ее подсветить. У нас на сегодняшний день уже откликнулись Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Новосибирская, Псковская области, республики Адыгея, Крым, Краснодарский край. Все они уже сейчас прислали свои ответы, сказали, что они максимально готовы подключаться", - сказал он.

Книги, полученные РГДБ от издательств и сорганизаций-партнеров, отправятся в 51 региональную библиотеку по выбору участников ассоциации "Растим читателя". Подаренные читателями РГДБ издания будут отправлены непосредственно в Харабалинскую межпоселенческую библиотеку Астраханской области, а также в библиотеку Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Волгоградской области, добавила Веденяпина.

Гендиректор "Деловых линий" Фарид Мадани отметил, что транспортная компания "Деловые линии" участвует в акции более 5 лет. Она перевезла около 500 тыс. книг весом 70 тонн в 85 российских регионов, в том числе на Чукотку, в Оренбургскую и Кемеровскую области, Приморский край, Татарстан и Чувашию. Книги доставлены в детские библиотеки, чьи фонды пострадали во время стихийных бедствий. "Мы очень сильно надеемся, что наша помощь позволяет проекту закупать больше полезных книг, в которых нуждаются учреждения. Мы верим, что вместе сможем помочь государству и подрастающему поколению сделать новые открытия и стать человечнее", - сказал он.

Общественная важность акции

Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев подчеркнул общественную важность акции "Дарите книги с любовью". "Если говорить про книгу как подарок, то, по последним исследованиям компании "Литрес", книга стоит на втором месте в списке желанных подарков. На первом месте парфюмерия и косметика, и я все-таки хочу всем нам пожелать, чтобы мы заняли первое место в стране по тому, что есть желанный подарок. Потому что это говорит и о здоровье интеллектуальном в стране", - сказал он.

Личным праздником считает Международный день книгодарения писательница Дарья Донцова, которая на регулярной основе дарит свои детские книги в библиотеки, которые обращаются к ней в соцсетях. Писательница подчеркнула, что книга является хорошим подарком на любой праздник. "Я знаю много историй, когда люди читали книги и они меняли им жизнь. Поэтому, подарив человеку книгу, вы можете всегда изменить его судьбу в лучшую сторону", - считает она.