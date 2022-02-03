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Мишустин рассказал, сколько получат российские спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине

За золото спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро - 2,5 млн, бронзу - 1,7 млн
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль - 4 млн рублей, за серебряную - 2,5 [млн рублей], за бронзовую медаль - 1,7 млн рублей", - сообщил он.

Также поощрение получат "те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться", добавил премьер. "Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей", - пояснил он.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайОлимпиада-2022 в ПекинеПаралимпиада-2022 в Пекине
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