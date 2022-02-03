В Курской области переведут на удаленку школьников и приостановят работу концертных залов

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области с 7 по 20 февраля ввели дистанционное обучение для школьников с 1-го по 8-е классы, а также десятиклассников и приостановили работу концертных залов. Соответствующие предложения регионального управления Роспотребнадзора на заседании оперштаба в четверг поддержал губернатор региона Роман Старовойт.

"Предложения заранее согласованы всеми, и прошу их зафиксировать в протоколе, я поддерживаю их. К сожалению, ситуация нам сейчас не позволяет поступить по-другому", - сказал Старовойт.

По предложению управления Роспотребнадзора по Курской области, с 7 по 20 февраля на дистанционное обучение перейдут ученики с первого по восьмые классы и десятиклассники. На этот период в регионе приостановят работу концертных залов, действие социальных проездных билетов в общественном транспорте, посещение детьми до 18 лет фитнес-центров, плавательных бассейнов. Кроме того, работодателям рекомендовали предоставить сотрудникам старше 60 лет и беременным оплачиваемый отпуск. Также в Курской области до особого распоряжения продлили основные коронавирусные ограничения, включая запрет на проведение массовых мероприятий.

За последние две недели ежесуточный прирост пациентов с ковидом в Курской области вырос в шесть раз - до 604 случаев в сутки, около 19% детей находятся на карантине по ОРВИ и коронавирусу.

С начала пандемии в Курской области выявлено 88 669 случаев заражения коронавирусом, 2 194 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 28 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 684 тыс. человек. Регион достиг 95% от плана по вакцинации населения.