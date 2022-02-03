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Пандемия COVID-19

Кабмин выделит 600 млн руб. на оплату труда студентов-медиков, помогающих людям с ковидом

По словам премьер-министра, это позволит дополнительно задействовать 2,5 тыс. специалистов, которые будут консультировать людей дистанционно

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 600 млн рублей для оплаты труда студентов медицинских вузов и колледжей и специалистов, которых привлекают для помощи больницам в борьбе с ковидом. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание правительства.

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"За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей, тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии", - сказал Мишустин. "Выделим 600 млн рублей на оплату их труда", - добавил он.

По словам премьер-министра, это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов, которые будут консультировать людей дистанционно. Таким образом, подчеркнул Мишустин, обращения граждан станут рассматривать быстрее.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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