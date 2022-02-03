В домах Иркутска восстановили водоснабжение, нарушенное из-за коммунальной аварии

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Коммунальную аварию, из-за которой подтопило две улицы, а также было отключено холодное водоснабжение в девяти жилых домах, устранили в Иркутске. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня коммунальную аварию устранили, водоснабжение восстановили", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в среду. Вода вышла на проезжую часть на двух улицах и на площадь у торгового центра. Было отключено холодное водоснабжение в трех многоквартирных домах, шести частных домах и двух административных зданиях.