Эксперт: число болеющих ковидом в РФ может увеличиться почти в четыре раза к концу февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Количество одновременно болеющих ковидом россиян может достичь 4 млн человек уже на последней неделе февраля. Об этом в четверг на пресс-конференции в представительстве ТАСС в Санкт-Петербурге сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - англ. "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая позволяет точнее предсказывать скорость распространения коронавируса на срок до месяца. 1 февраля ученые спрогнозировали рост количества заболевших выше порога в 2,8 млн человек и подъем ежедневно регистрируемых новых случаев до 150-160 тыс. к середине месяца.

"Прошло 4 дня после этого прогноза и можно констатировать, что с учетом текущей динамики роста заболеваемости такой прогноз является слишком оптимистичным. Если динамика параметра процентного прироста сохранится еще на неделю, та, которая есть сейчас, то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется <...> с 15-го февраля примерно на 22-24 февраля, и на пике он может превысить порог в 200 тысяч новых случаев <...>, а количество [одновременно] болеющих людей в стране примерно к этому же моменту может достичь уровня в 4 миллиона болеющих", - отметил Захаров.

Ученый напомнил, что 28 января в России количество одновременно болеющих достигло 1 млн человек. Он также добавил, что прогнозировать рост заболеваемости стало сложнее в связи с распространением в России штамма "омикрон".

"В целях совершенствования и развития экспертной и аналитической деятельности не только в эпидемиологии <...> в нашем университете на базе Центра интеллектуальной логистики создан Центр аналитики динамических процессов и систем. <...> То есть спектр направлений нашей деятельности расширяется", - заключил он.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 385 млн заражений коронавирусом и свыше 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 284 564 случая заражения, умерли 333 357 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.